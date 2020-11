Carina Edlingers größter Fan ist der wahre Star

Warum die blinde Langlauf-Weltmeisterin sich nicht von Corona beeindrucken ließ und was sie beim Fußballspielen gelernt hat.

Neuer Rennanzug, neuer Guide und schon viele Loipenkilometer in den Beinen: Der Winter könnte eigentlich losgehen für Carina Edlinger. Doch die erfolgreiche Para-Langläuferin aus Fuschl braucht viel Geduld: "In unserem Wettkampfkalender ist viel herumgeschoben worden und dauernd ändert sich wieder etwas. Der Weltcupstart ist erst für Ende Jänner in Östersund in Schweden geplant."

Viel Zeit also für die 22 Jahre alte blinde Sportlerin, an ihrer Form zu arbeiten und die Zusammenarbeit mit ihrem Guide zu perfektionieren. Der 25-jährige ...