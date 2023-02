Chaos bei exotischer WM lässt Claudia Riegler und Andreas Prommegger kalt

Mit all ihrer Routine und als Medaillenkandidaten nehmen Salzburgs Parade-Snowboarder die WM in Georgien in Angriff.

Sie sind bei Großereignissen stets eine Medaillenbank und gehören auch diesmal bei der WM geschlossen zum engeren Kreis der Favoriten. Österreichs Parallel-Boarder eröffnen mit dem Riesentorlauf am Sonntag (Finalläufe um 9 Uhr/live ORF Sport+) die Titelkämpfe der Snowboarder und Ski-Freestyler in Bakuriani, Georgien. Einmal öfter mittendrin natürlich das Salzburger Duo Claudia Riegler und Andreas Prommegger.

Bakuriani? Wird man sich zunächst fragen. Der Wintersport liegt im Kleinen Kaukasus auf 1700 Metern Seehöhe. Riegler war vergangene Saison dort bei Europacuprennen im Einsatz und hatte danach eine großartige WM prophezeit. So groß die Vorfreude daher war, präsentiert sich Bakuriani vor Ort nun allerdings als höchst exotischer Gastgeber. "Die Organisation ist chaotisch und die Piste massiv schlecht", berichtet Prommegger. So ist bis zum Rennen kaum ein Schneetraining möglich. "Jeder erhofft sich bis Sonntag bessere Bedingungen. Aber das macht mich nicht nervös, dafür bin ich schon zu lang dabei", erklärt der 42-jährige St. Johanner, der in der aktuellen Weltcupsaison schon vier Mal auf dem Podest stand.

Riegler kämpft seit der 24-stündigen Anreise über Istanbul und Tiflis mit einer Erkältung, die Zwangspause kam ihr in dieser Hinsicht sogar entgegen, die aktuell sehr knollige Piste wiederum überhaupt nicht: "Ich mag es eisig und hart, andererseits sind wir so schlechte Bedingungen zuletzt von Kanada gewöhnt." Dort wurde sie zuletzt Vierte, in Gastein fuhr sie als zweite ihren einzigen Podestplatz in dieser Saison ein. Mit 49 geht sie in ihre 13. WM. 2015 holte Riegler bei der Heim-WM Gold. "Es gibt so viele Athletinnen, die das Potenzial für eine Medaille haben. Ich bin gut in Form, es muss aber alles zusammenspielen." Dass die Vorzeichen puncto Fitness und Piste nicht die besten sind, nimmt Riegler mit all ihrer Routine: "Ich hatte bei Großereignissen im Vorfeld schon das beste Gefühl, das sich dann nicht bestätigt hat. Andersrum ist es mir lieber."

Prommegger, Doppel-Weltmeister von 2017, geht mit dem Selbstvertrauen einer abermals sehr starken Saison in die WM: "Ich weiß, dass ich alles draufhab und mit der Einstellung gehe ich auch in die Rennen." Am Dienstag folgt der Slalom, am Mittwoch der Mixed-Teambewerb. Die Ski-Freestyler Matej Svancer und Lukas Müllauer sind in der zweiten WM-Woche im Einsatz.