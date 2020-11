Cheftrainer von Österreichs Skidamen: "Es gibt jetzt Signale, dass es bergauf geht"

Christian Mitter ist in seine zweite Saison gestartet. Warum er nicht an der Wall Street, sondern beim ÖSV arbeitet und welchen Plan er dort verfolgt, um seine Athletinnen auf den Erfolgsweg zu bringen, erzählte der Steirer den SN.

Christian Mitter, Cheftrainer von Österreichs Skidamen, im SN-Interview über seine Mannschaft, die Jagd auf Petra Vlhová und was er von seiner Zeit in Norwegen in den ÖSV mitbringt.

Sind Sie mit den ersten vier Technikrennen zufrieden? Mitter: Insgesamt ist es das, was wir uns erwarten durften. Wir führen im Nationencup. Im Slalom ist uns mit zwei Podestplätzen und vielen Top-10-Rängen ein Schritt nach vorn gelungen. Der Riesentorlauf ist die größte Herausforderung, aber auch da gibt es bei Teilzeiten ...