Cheftrainer von Skiflug-WM-Gastgeber Slowenien geht

Das slowenische Gastgeberteam der Skiflug-WM in Planica befindet sich in argen Turbulenzen. Auf die öffentliche Kritik von Springer Timi Zajc an Cheftrainer Gorazd Bertoncelj nach dem enttäuschenden Auftakt des Teams in die Titelkämpfe am Freitag erfolgte am Samstag zunächst die Suspendierung von Zajc und später der Rücktritt von Bertoncelj. Bis auf weiteres werde Robert Hrgota die Mannschaft betreuen, berichtete die Nachrichtenagentur STA.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Springer Timi Zajc übte heftige Kritik

Unklar ist, ob Slowenien nach dem Ausschluss von Zajc überhaupt am abschließenden Teambewerb am Sonntag teilnehmen kann, da derzeit mit Anze Lanisek, Bor Pavlovcic und Domen Prevc nur drei Springer einsatzberechtigt wären. Man arbeite aber daran, für Peter Prevec oder Ziga Jelar eine Ausnahmegenehmigung für ein Antreten am Sonntag zu erwirken, so der Slowenische Verband. Die Suspendierung von Zajc aus dem Nationalteam gelte nur für die Zeit der WM, über die Situation im Trainerstab soll nach den Titelkämpfen entschieden werde, hieß es weiters. Quelle: APA