Chiara Hölzl holte in Klingenthal ersten Weltcupsieg

Chiara Hölzl hat am Samstag erstmals in ihrer Karriere ein Weltcup-Skispringen gewonnen. Die 22-jährige Salzburgerin landete in Klingenthal im ersten Durchgang bei 141 Metern und war damit klar die Weiteste. Wegen widriger Bedingungen, die den Start um mehr als zwei Stunden verzögert hatten, wurde der Bewerb in nur einem Durchgang entschieden.

SN/APA (dpa)/Hendrik Schmidt Chiara Hölzl sprang erstmals auf den ersten Platz