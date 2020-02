Chiara Hölzl flog in Hinzenbach zum Double. Die 1,54 Meter kleine Salzburgerin setzt im Damen-Skispringen momentan die Maßstäbe.

Einen besseren Ort für das historisch beste Weltcup-Ergebnis hätten sich Österreichs Skispringerinnen nicht aussuchen können: Beim Heimbewerb auf der Normalschanze in Hinzenbach (OÖ) holte Chiara Hölzl in bemerkenswerter Manier das Double. Die 22-jährige Salzburgerin siegte sowohl am Samstag als auch ...