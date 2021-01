Claudia Riegler fehlten in Scuol nur zwei Hundertstel aufs Podest

Auch Andi Prommegger zeigte sich vor Heimrennen in Topform − Benjamin Karl fährt als Weltcup-Führender nach Bad Gastein

Für Österreichs Snowboard-Elite hat es am Samstag beim Weltcup-Parallelriesentorlauf in Scuol in der Schweiz knapp nicht zu einem Podestplatz gereicht. Claudia Riegler belegte Rang vier, im "kleinen Finale" gegen die Schweizerin Julie Zogg musste sich die 47-Jährige um 0,02 Sek. geschlagen geben. Bei den Herren wurden der St. Johanner Andreas Prommegger und der weiter im Weltcup führende Niederösterreicher Benjamin Karl Fünfter bzw. Sechster. Es gewannen die Russen Igor Slujew und erstmals Sofia Nadyrschina.

Zwei erfolgreiche Comebacks

Die Burgenländerin Julia Dujmovits gab ihr Comeback, die siebentplatzierte Olympiasiegerin von 2014 scheiterte im Viertelfinale ebenso an Ramona Hofmeister wie schon im Achtelfinale Sabine Schöffmann. Auch für die Kärntnerin war es das erste Saisonrennen, sie landete vor Daniela Ulbing auf Rang 15. Die Deutsche Hofmeister besiegte im Semifinale Riegler und avancierte so zum Österreicherinnen-Schreck. Im Finale gegen die 17-jährige Nadyrschina hatte sie aber um 0,15 Sekunden das Nachsehen.

Endstation Viertelfinale

Bei den Herren schieden im Viertelfinale Prommegger gegen den Deutschen Stefan Baumeister und Karl gegen Slujew aus. Arvid Auner (9.), Aron Juritz (11.) und Alexander Payer (16.) waren im Achtelfinale hängengeblieben. Suljew setzte sich im Finale gegen den Polen Michal Nowaczyk durch. Der Weltcup wird am Dienstag und Mittwoch mit Parallel-Slaloms im Einzel und im Team in Bad Gastein fortgesetzt.

Quelle: APA