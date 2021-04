Claudia Riegler: Mit 47 lebt der Traum von einer Olympiamedaille

Österreichs Vorzeige-Snowboarderin bekräftigt auch nach Saisonende ihr letztes großes Ziel. "Es motiviert mich, dass ich mit 30 Jahre jüngeren Athletinnen auf Augenhöhe bin", sagt die Salzburgerin, die wie Andreas Prommegger nach Peking 2022 ihre außergewöhnliche Karriere ausklingen lässt.

Eine Saison auf konstant hohem Niveau hat Snowboarderin Claudia Riegler in ihrem Karriereplan bestätigt. Die 47-jährige Salzburgerin wird ihre Laufbahn, wie in den SN bereits im November angekündigt, nach dem Olympia-Winter 2022 ausklingen lassen. "Ich spüre immer noch das Feuer in mir", sagt die Parallelboarderin, die im vergangenen Winter nur ein Mal das Finale der Top-16 verpasst hat.

Einem Weltcupsieg im Team an der Seite von Andreas Prommegger, der ebenfalls Olympia als sein letztes großes Ziel ausgerufen hat, standen in der vergangenen Saison vier vierte Plätze (darunter bei der WM) gegenüber. Das Hundertstelglück soll in Peking 2022 zurückkehren. "Ich bin mit dem Vorsatz in die vergangene Saison gegangen, weniger Fehler zu machen und dadurch mehr Konstanz in meine Läufe zu bringen. Dass mir beide Vorhaben gelungen sind, zeigt die Tatsache, dass ich im gesamten Winter nur ein einziges 16er-Finale verpasst habe. Zum Sprung auf das Stockerl haben mir ein paar Mal nur einige Hundertstel gefehlt", sagt Riegler, die als Achte beste Österreicherin im Gesamtweltcup war.

"Es motiviert mich, dass ich mit 30 Jahre jüngeren Fahrerinnen immer noch auf Augenhöhe bin", sagt Riegler. 20 Jahre nach ihrem Debüt in Salt Lake City will Riegler im Februar ihre außergewöhnliche Karriere mit der fünften Teilnahme im Zeichen der fünf Ringe krönen. "Das wäre ein doppeltes Jubiläum. Dafür werde ich mich ab Mai intensiv vorbereiten", erklärt Riegler, die künftig mit Sondereditionen ihres Boards und ihrer Bindung unterwegs sein wird. Die entsprechenden Designs dafür hat die "Grande Dame" der internationalen Snowboardszene zusammen mit ihrem Lebensgefährten Matthieu selbst entworfen.