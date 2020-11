Claudia Riegler: "Olympia ist das letzte Ziel, dann ist Schluss"

Die Vorzeige-Snowboarderin startet heuer in ihre vorletzte Saison. Nach der besten Vorbereitung hat die Salzburgerin mit 47 noch einen sportlichen Traum vor sich.

In knapp fünf Wochen, Mitte Dezember, starten die Parallelboarder in den Weltcup- und WM-Winter - und damit Claudia Riegler in ihre 26. Saison. Mit 47 ist bei der Salzburgerin freilich viel Routine, aber noch mehr Motivation dabei. Gründe dafür gibt es genügend, sodass auch der wegen der Coronapandemie erwartet zähe Winter nie den Gedanken an ein Karriereende forciert hätte.

Die Vorbereitung lief problemlos. "Ich habe heuer sehr viel in Rif trainiert und fühle mich körperlich sehr gut. Dafür ...