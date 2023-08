Claudia Riegler und Andreas Prommegger: Warum aufhören, wenn alles fürs Weitermachen spricht?

Am Snowboard routiniert, in der Vorbereitung extrem: Claudia Riegler und Andi Prommegger gehen mit 50 Jahren und 9000 Kilometern in den Beinen in ihre x-t, wohl aber nicht letzte Weltcupsaison.

BILD: SN/PROMMEGGER Andreas Prommegger absolvierte heuer den Ötztaler Radmarathon. BILD: SN/GEPA PICTURES/ MATHIAS MANDL Hat sogar Olympia 2026 im Hinterkopf: Claudia Riegler.