Cologna gewinnt auf Holmenkollen erstmals 50-km-Rennen

Der 31-jährige Schweizer Dario Cologna hat erstmals in seiner langen Skilanglauf-Karriere ein international bedeutsames 50-Kilometer-Rennen gewonnen. Beim Weltcup in Oslo setzte sich der Vierfach-Olympiasieger am Samstag nach Zielfoto-Auswertung gegen Martin Johnsrud Sundby durch, der Norweger verpasste damit seinen dritten Sieg in Serie am Holmenkollen knapp.

SN/APA (AFP)/BERIT ROALD Knapp, aber doch: Der Sieg ging an Cologna