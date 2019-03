Cornelia Hütter erlitt in Soldeu Kreuzbandriss

Skirennläuferin Cornelia Hütter hat sich bei ihrem Sturz in der Abfahrt von Soldeu schwere Knieverletzungen zugezogen. Wie der Österreichische Skiverband (ÖSV) am Donnerstag per Aussendung mitteilte, ergab eine Untersuchung im Klinikum Hochrum einen Kreuzbandriss sowie eine Innenband- und Meniskusverletzung im linken Knie. Die Steirerin hatte die Verletzung am Mittwoch erlitten.

SN/APA (Fohringer)/HELMUT FOHRINGER Hütter wurde nach dem Sturz in der Abfahrt abtransportiert