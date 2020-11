Corona-Cluster legt die ÖSV-Adler lahm

Sechs Infizierte, darunter auch Stefan Kraft, haben die Skispringer auf den Boden der Realität geholt. Künftig setzt man auf FFP2-Masken.

Das Wichtigste vorweg: Alle mit dem Coronavirus infizierten österreichischen Skispringer sind wohlauf. Während Trainer Andreas Widhölzl und Gregor Schlierenzauer leichte Symptome aufweisen, haben Stefan Kraft, Michael Hayböck, Philipp Aschenwald und ein vom ÖSV namentlich nicht genannter Betreuer keinerlei gesundheitliche Einschränkungen. An Training ist dennoch nicht zu denken. So muss auch Weltcup-Titelverteidiger Kraft, nachdem er Anfang letzter Woche zwei Mal positiv getestet wurde, die verordnete Quarantäne (bis 3. Dezember) daheim aussitzen. Seine Rückkehr ist für die Skiflug-WM in Planica (10. bis ...