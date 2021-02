Corona: ÖSV-Biathlontrainer Ricco Groß positiv getestet

Hiobsbotschaft am ersten Tag der Biathlonweltmeisterschaft in Pokljuka (SLO): ÖSV-Herrencheftrainer Ricco Groß lieferte einen positiven Covid-19-Test ab.

Bislang war die österreichische Biathlonmannschaft vom Virus verschont geblieben. Just zum Start des Saisonhöhepunkts gab es nun aber den ersten Fall. Wie der ÖSV mitteilte ist Ricco Groß betroffen. Der Herren-Cheftrainer habe "trotz Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen und Beachtung der strengen ÖSV-Regeln" nach seiner Ankunft im slowenischen WM-Ort im Rahmen eines PCR-Tests eine Infektion mit dem Coronavirus aufgewiesen.

Groß weise keinerlei Symptome auf. Er sei sofort isoliert worden. Ein entsprechendes Contact-Tracing wurde in die Wege geleitet. Derzeit befinde man sich in enger Abstimmung mit den slowenischen Behörden und der Internationalen Biathlon Union (IBU), um mögliche Ansteckungsketten zu unterbinden. Außerdem sind in Pokljuka bei den Tests zwei Personen aus dem Medienbereich positiv getestet und ebenfalls in Quarantäne geschickt worden.

Eine Saison mit Geisterrennen

Die IBU hat seit Saisonbeginn ein strenges Präventionskonzept bei den Weltcupbewerben durchgezogen. Die Anzahl der Schauplätze wurde halbiert, rund 9800 Tests wurden bei Aktiven und Funktionären in Kontiolahti, Hochfilzen, Oberhof, Antholz und Pokljuka durchgeführt. Davon hatten insgesamt 48 Befunde eine Quarantäne nötig gemacht. Zumeist ging es um Athleten oder Betreuer von Teams aus den Mitläufer-Nationen. Medienvertreter hatten nur eingeschränkt Zutritt und mussten einen negativen Test vorweisen. Zuschauer waren bei den Weltcuprennen nicht zugelassen. Auch bei der WM, die ursprünglich für zumindest 500 Fans geöffnet worden wäre, entschied man sich letztlich für "Geisterrennen".

Die österreichischen Biathleten haben zusätzlich besondere Vorsicht walten lassen. So wurden im Training sowie bei den Rennen die Mahlzeiten getrennt eingenommen. Julian Eberhard berichtete im SN-Gespräch, dass selbst seine Familie mit Rücksicht auf ihn die Kontakte nach außen eingeschränkt hatte. Für Simon Eder hat das allgemeine Maskentragen einen positiven Nebeneffekt: Der sonst für Atemwegsinfekte anfällige Routinier blieb bisher in diesem Winter von gesundheitlichen Problemen verschont.

Die WM beginnt am heutigen Mittwoch mit der Mixed-Staffel. Österreich geht mit Simon Eder, David Komatz, Dunja Zdouc und Lisa Hauser ins Rennen. Die Herren bestreiten am Freitag das Sprintrennen. Julian Eberhard und Co. brauchen nun für die Betreuung einen Plan B ohne Cheftrainer.

Quelle: SN