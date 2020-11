Corona zwingt Skifahrerinnen zu 5000-Kilometer-Umweg

5000 Kilometer Flug statt 400 Kilometer mit dem Auto: Um nach Levi zu kommen, mussten Österreichs Skidamen erst aus dem hohen Norden heimfliegen.

Es war eine Anreise, über die man normal schmunzeln würde, doch die in Zeiten wie diesen nicht anders möglich war. Die Rede ist von der Reise der ÖSV-Skidamen zum Weltcup nach Levi, weit oberhalb des Polarkreises im finnischen Lappland, wo der Skiweltcup an diesem Wochenende weitergeht.

Um die Reisestrapazen etwas abzumildern und sich an den sehr trockenen skandinavischen Schnee zu gewöhnen, absolvieren Österreichs Slalomläufer und -läuferinnen seit Jahren ein Trainingscamp im Norden Schwedens, genauer gesagt in Kabdalis. Von dort ist man dann in rund drei Autostunden in Levi - ein "Hupfer" sozusagen für jeden, der mit den Distanzen im hohen Norden vertraut ist.



"Bubble" für alle ab Zürich

Doch gut geplant und gut getroffen waren in diesem Jahr der Coronapandemie zweierlei. Österreichs Damen trainierten zwar wie geplant im schwedischen Kabdalis, wo man erst bitterkalte und dann sogar frühlingshafte Temperaturen vorgefunden hat, doch dann hieß es: zurück in die Heimat. Der Skiweltverband FIS hat nämlich festgelegt, dass die beiden Damenslaloms am Samstag und Sonntag in Levi in einer sogenannten Bubble (Blase) stattfinden werden - und die Blase startet für alle in Zürich. So musste Österreichs Damenteam am Montag aus dem hohen Norden retour nach Innsbruck, von wo es am gestrigen Mittwoch nach Zürich und in die Blase ging.

Ab Zürich flogen dann also Trainer, Läuferinnen, Serviceleute und FIS-Angehörige in einem eigens gecharterten Airbus auf den winzigen Flughafen von Kittilä bei Levi.

Schild: "Freuen uns, dass es endlich weitergeht"

Die Salzburgerin Bernadette Schild nahm es mit Humor: "In Wahrheit immer noch völlig privilegiert. Wir können unseren Beruf ausüben, während viele daheimsitzen und nichts tun können oder dürfen." Nur beim Anblick des Flugzeugs seien ihr Zweifel gekommen, ob es auf dem winzigen Provinzflughafen, der in der Regel nur einige wenige Linienmaschinen täglich aus Helsinki sieht, überhaupt landen könne. "Aber es hat geklappt, alle sind wohlauf und wir freuen uns, dass es jetzt endlich weitergeht", meinte Schild Mittwochabend im Gespräch mit den SN aus Levi. Am Flughafen wurde nationenweise getestet, dann ging es ab in die Hotels. Damit haben es die Läuferinnen immer noch einfacher als die Reporter: Denen wurde mitgeteilt, dass man sich warm anziehen möge, der Coronatest findet nämlich in einem Zelt außerhalb des Flughafens statt.

Nach dem Rückflug am Montag endet für die FIS offiziell die Bubble, die Österreicherinnen bleiben aber in einer Gruppe und trainieren vermutlich in Tirol weiter für ihr Heimspiel - in einer Woche geht es nämlich mit dem neuen Format Parallel-Riesentorlauf in Lech/Zürs weiter.