Coronavirus: Marmotta-Trophy abgesagt

Schlechte Nachrichten für die Skibergsteiger: Wegen des Coronavirus wurde nun auch die zum Alpencup zählende Marmotta-Trophy in Südtirol abgesagt.

Nach der Erztrophy in Bischofshofen/Mühlbach und dem Jennerstier in Berchtesgaden hätte die Marmotta-Trophy am kommenden Wochenende den krönenden Abschluss des Alpencups markiert. Bei sehr guter Schneelage und Traumwetter hatten zahlreiche Helfer an der Vorbereitung der Rennen gearbeitet, die am Samstag und Sonntag stattgefunden hätten.



Das Corona-Virus hat bislang zwar weit vor dem hoch gelegenen Martelltal Halt gemacht, und ganz Südtirol ist innerhalb Italiens nicht einmal als Risikogebiet eingestuft. Es gebe aber "massive Verunsicherung" unter den internationalen Athleten, hieß es. Deshalb sagten die Veranstalter das Rennen am Donnerstag ab.

Organisationschef Egon Eberhöfer sagte: "Das Rennen abzusagen war eine sehr schwere Entscheidung. Die Verhältnisse sind bestens, die Vorbereitungen abgeschlossen und es gibt weit und breit keine Infektionen durch Corona-Viren. Wir verstehen aber die Verunsicherung der Sportler durch die Medien, sehen das Problem und handeln danach. Vielleicht kommt der eine oder andere Wettkämpfer statt als Starter ja als Gast zu uns ins Martelltal, wir würden uns freuen."

Bei der Erztrophy hatte es im Individualbewerb Siege für die Salzburger Jakob Herrmann und Michaela Eßl gegeben. Beim Jennerstier triumphierten erneut Eßl und Thomas Wallner aus Bischofshofen.

