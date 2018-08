Daniel Huber hat am Freitag im Sommer-Grand-Prix der Skispringer in Hakuba als bester Österreicher Platz sechs belegt. In Abwesenheit von Gesamtleader Kamil Stoch aus Polen und zahlreichen weiteren Topleuten siegte der japanische Lokalmatador Ryoyu Kobayashi vor dem Russen Jewgenij Klimow sowie seinem Landsmann Daiki Ito.

SN/APA (AFP)/MARTTI KAINULAINEN Daniel Huber als Sechster bester ÖSV-Adler