Damen absolvieren vor Weltcup-Abfahrt noch ein Training

Den alpinen Ski-Damen soll beim Weltcup-Finale in Aare (Schweden) am Mittwoch ein Abfahrtsrennen vom Originalstart ermöglicht werden. Sie legen ab 9.30 Uhr noch eine komplette Trainingsfahrt ein. Damit soll auch auf dem am Dienstag ausgefallenen oberen Streckenteil trainiert werden. Die Damen absolvierten ihr Training am Dienstag auf verkürzter Strecke.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Anna Veith macht sich in Aare auf den Weg.