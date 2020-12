Die alpinen Ski-Damen-Rennen in St. Anton können wie geplant im Jänner über die Bühne gehen. Der Internationale Skiverband (FIS) bestätigte die Bewerbe am 9. (Abfahrt) und 10. Jänner (Super-G) nach einer positiven Schneekontrolle am Sonntag.

Quelle: APA