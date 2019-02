Damen-RTL in Maribor: Shiffrin und Vlhova teilen sich den Sieg

Vor der alpinen Ski-WM bestreiten die Ski-Damen noch zwei Technik-Bewerbe in Maribor, am Freitag stand dort der Riesentorlauf auf dem Programm. Die Halbzeitführende Mikaela Shiffrin musste sich am Ende das oberste Stockerl mit ihrer Dauerrivalin, der Slowakin Petra Vlhova, teilen.

SN/APA (AFP)/TIZIANA FABI Mikaela Shiffrin.