Damen-Skisprungtrainer Rodlauer: Um Spitzenplätze mitmischen

Die österreichischen Team-Vize-Weltmeisterinnen starten am Wochenende in Lillehammer in die Weltcup-Saison. Dass erstmals beide Auftaktbewerbe auf der Großschanze ausgetragen werden, kann als Beweis für die Weiterentwicklung des Damen-Skispringens gelten. ÖSV-Cheftrainer Harald Rodlauer nannte einen vorderen Platz im Nationencup und Spitzenränge in Einzelbewerben als Ziele.

SN/APA/BARBARA GINDL Rodlauer würde gerne den einen oder anderen Stockerlplatz einfahren