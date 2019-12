Daniel Huber Dritter in Qualifikation für Nischnij Tagil

Daniel Huber ist am Freitag in der Qualifikation für das Weltcup-Skispringen in Nischnij Tagil (RUS) bester Österreicher gewesen. Mit einem 131-m-Satz landete der 26-jährige Salzburger auf dem dritten Rang hinter den Norwegern Johann Andre Forfang und Weltcup-Leader Daniel Andre Tande. Mit Philipp Aschenwald (124,5 m) auf Rang sechs landete noch ein ÖSV-Mann in den Top Ten. Stefan Kraft wurde 13.

SN/APA (AFP)/JANEK SKARZYNSKI Huber befindet sich in herausragender Form