Daniel Huber hat Platz in der Skisprung-Elite gefunden

Daniel Huber ist als Gesamt-Zehnter vor dem Heimbewerb am Freitag in Innsbruck (14.00 Uhr/live ORF eins) der bestplatzierte Österreicher in der Vierschanzentournee. Der seit Mittwoch 26-Jährige hat erst spät den Durchbruch geschafft, er bestreitet erst seine zweite Weltcup-Saison. Sein Ziel ist dennoch hochgesteckt: "Ich möchte ganz oben stehen. Aber es liegt noch viel Arbeit vor mir."

SN/APA (AFP)/URS FLUEELER Huber stellte sein Talent unter Beweis