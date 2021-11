Daniel Huber ist der neue Leitvogel

Am Salzburger ÖSV-Adler muss sich vor dem Weltcupauftakt ab Freitag in Russland der Rest des Springerteams orientieren.

Die Skispringer starten in Nischnij Tagil in eine Saison im XXL-Format: Nicht weniger als zehn Weltcupbewerbe stehen auf dem Wettkampfkalender, ehe rund um den Jahreswechsel die Jubiläumsauflage der inzwischen 70 Jahre alten Vierschanzentournee über die Bühne geht. Auf der bewährten Österreicher-Schanze in Bischofshofen finden diesen Winter neben dem Tourneefinale noch zwei weitere Weltcupbewerbe statt (8./9. Jänner). Es folgen im Februar die Olympischen Winterspiele auf bisher unbekannten Schanzen in Peking als absolutes Highlight, danach geht es in Norwegen bei der Raw-Air-Serie ...