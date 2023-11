Daniel Tschofenig: Im Anflug auf die Weltspitze

Der 21-jährige Kärntner gilt als Shootingstar im österreichischen Skisprung-Team. Im Sommer ist er Stefan Kraft "teilweise um die Ohren geflogen", im Winter hat der Red-Bull-Athlet seinen ersten Weltcupsieg im Visier.

Als der Deutsche Sven Hannawald 2002 zu seinem legendären Grand-Slam-Sieg bei der Vierschanzentournee flog, war Daniel Tschofenig noch gar nicht geboren. Der Kärntner kam wenige Wochen später, am 28. März 2002, in Villach zur Welt. Skispringerisch sollten ihn in seiner ...