Daniel Yule feiert Heimsieg beim Adelboden-Slalom

Der Weltcup-Slalom der alpinen Ski-Herren am Sonntag in Adelboden brachte einen Schweizer Triumph. Daniel Yule siegte wie schon zuletzt in Madonna. Für Österreich gab es dank Marco Schwarz einen Podestplatz.

Nach dem ersten Durchgang lagen noch vier Athleten aus dem Team der Eidgenossen in den Top fünf, am Ende wurde es ein Heimsieg für Yule vor Henrik Kristoffersen, der sich von Rang acht noch vorarbeitete. Dritter wurde Marco Schwarz, der den Österreichern endlich den lang ersehnten Stockerlplatz im Slalom bescherte. Fabio Gstrein komplettierte als Siebenter das positive Ergebnis. Das Rennen zum Nachlesen im Liveticker: Quelle: SN