Ski-Rennläufer Daniel Danklmaier hat sich in Saalbach-Hinterglemm zum österreichischen Meister in der Abfahrt gekürt. Der Steirer, der den Sprung ins WM-Aufgebot für Cortina d'Ampezzo verpasst hatte, setzte sich gegen Julian Schütter und Stefan Eichberger durch, die am Mittwoch die Plätze zwei und drei belegten.

Quelle: APA