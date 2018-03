"Das alles zu realisieren braucht zehn Jahre"

Wenn man glaubt, auch Marcel Hirscher hat seinen Zenit erreicht, dann setzt der Ausnahmeathlet einen drauf. Österreichs Skistar bricht Rekorde, die lange für nicht möglich gehalten wurden. Wie lange noch und welche Ziele gäbe es noch?

2008 hat der 19-jährige Marcel Hirscher in Kranjska Gora seinen ersten Podestplatz im Skiweltcup eingefahren. Zehn Jahre später machte der Salzburger nun an selber Stelle mit dem 57. Weltcupsieg die siebte große und insgesamt 17. Kristallkugel perfekt und krönte so eine nicht für möglich gehaltene Saison. "Zu perfekt, um wahr zu sein", schreibt der Superstar auf seinem Blog. Denn so richtig realisiert hat Hirscher sein sportliches Vermächtnis noch nicht.

Mit zwei Mal Olympiagold hatte er in Südkorea den letzten fehlenden Mosaikstein in seinem beispiellosen Erfolgspuzzle gesetzt und nun mit dem siebten Gesamtweltcupsieg einen weiteren Rekord aufgestellt. Annemarie Moser-Pröll ist als Zweitbeste dieser ewigen Bestenliste sechsfache Gewinnerin. Das zu realisieren "braucht sicherlich mehr als ein oder zwei Jahre. Ich denke, in zehn Jahren, wenn ich etwas Distanz zum aktiven Skifahrersein habe, werde ich imstande sein, zu realisieren, wie verrückt diese sieben Jahre waren", sagt Hirscher. Nur Ingemar Stenmark ist mit 86 Einzelsiegen noch (weit) vor ihm. "Diese Marke ist brutal, aber wenn ich es einem zutraue, dann diesem Marcel", sagt etwa ÖSV-Chefcoach Andreas Puelacher.

Nach dem Knöchelbruch im August war der Gesamtweltcup kein Thema, nun darf Hirscher bereits jetzt auf die beste und dominanteste Saison seiner Karriere zurückblicken. Immer, wenn man glaubt, auch dieser Ausnahmeathlet hat seinen Zenit erreicht, setzt er einen drauf. Von 18 Rennen hat er zwölf gewonnen, nur drei Mal (zwei Mal davon in einem Parallelrennen) stand Hirscher nicht auf dem Podest. Das sind Zahlen, die wie die Vorsprünge, mit denen er seine Konkurrenten distanziert, zuvor als nicht möglich erschienen.

Ob und wie es weitergeht, das lässt Hirscher vorerst offen. Sätze wie "Der Spaß am Skifahren und am Wettkampf an sich ist Motivation genug" lassen aber darauf schließen, dass er zumindest noch eine Saison anhängt. Da steht die WM in Aare an. Bei der Generalprobe, dem Weltcupfinale nächste Woche, könnte Hirscher im Hinblick auf die WM-Kombination 2019 sogar am Abfahrtstraining teilnehmen. Wäre nicht ein Sieg in der Abfahrt noch auf der To-do-Liste? "Das ist mehr der Wunsch der Trainer", winkt Hirscher vorerst ab. "Ich traue es ihm zu, eine Abfahrt zu gewinnen. Allerdings auf Kosten des Gesamtweltcups", sagt Puelacher.