Das Baby ist da - Marcel Hirscher und Gattin Laura erstmals Eltern

Österreichs Ski-Superstar Marcel Hirscher ist laut übereinstimmenden Medienberichten in der Nacht auf Sonntag erstmals Vater geworden. Hirscher und seine Frau Laura wurden demnach Eltern eines gesunden Buben.

Das Baby kam in einer Salzburger Klinik zur Welt. Hirschers Mediensprecher Stefan Illek durfte dazu auf APA-Anfrage Sonntagmittag laut eigenen Angaben keinen Kommentar abgeben.

Marcel Hirscher und Laura Moisl (damals waren sie noch nicht verheiratet) hatten die Geburt ihres ersten Kindes Mitte Mai dieses Jahres angekündigt. Die beiden posteten auf Instagram ein Foto mit einem Paar winziger Skischuhen in den Händen und dem Text: "The real adventure starts right now" (Das wahre Abenteuer beginnt genau jetzt).

Mitte Juni heiratete das Paar dann auf der spanischen Mittelmeerinsel Ibiza.

Anfang Juli gewährte Hirscher bei einem Medientermin in Fuschl ein paar Einblicke in das Seelenleben eines werdenden Vaters. Sein Privatleben hält er ja grundsätzlich sehr privat. Was ja auch verständlich ist. Er werde nicht mehr alles dem dem Profisport unterordnen, sagt er damals: "Es gibt jetzt mehrere Prioritäten."

Es werde eine Skisaison werden, in der er abwiegen müsse, was er möchte. Deshalb könne es auch möglich sein, dass er im Februar 2019 keine zwei Wochen bei der Ski-WM in Aare sein werde, sondern nur zwei Tage.

Hirscher: "Ich habe jetzt mehr Aufgaben, als nur Skirennsportler zu sein und Person der Öffentlichkeit, ich werde auch Familienvater. Ich möchte das sehr ernst nehmen, weil ich mich sehr auf das freue."

Er beantwortete die Frage, ob ihn jemals irgendetwas intensiver berührt habe, als die Neuigkeit, dass er Vater werde, mit einem klaren und doppelten "Nein" und einem Strahlen im Gesicht.

Ein Jahr Vorsprung in Sachen Vaterfreuden hat Hirschers Kumpel Felix Neureuther. Die Geburt von Tochter Matilda im Oktober 2017 "die bisher schönste und größte Erfahrung in meinem Leben" wie er in einem SN-Interview sagte der deutsche Skirennläufer. Neureuther und Hirscher haben die Absicht, beim Weltcupauftakt in Sölden Ende Oktober an den Start zu gehen. Sie haben sich dabei sicher einiges zu erzählen.

Quelle: APA