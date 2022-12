Das Beste für das ÖSV-Damenteam ist die Aussicht auf das Wochenende

Im "Blindflug" von St. Moritz fehlt Mirjam Puchner und Co. die Courage. Sofia Goggia verletzt sich, wird aber wohl weiterhin am Start stehen.

Mit einem, vorsichtig formuliert, kollektiv gebrauchten Tag ist Österreichs zuletzt so starkes Speedteam in die Weltcuprennen in St. Moritz gestartet. Platz elf durch Conny Hütter in einer von widrigen und nicht ganz fairen Bedingungen gekennzeichneten ersten Abfahrt war weit hinter den Ansprüchen und Erwartungen des ÖSV-Teams. Am Wochenende bei deutlich besseren Wetterprognosen werden die Karten neu gemischt.

Wenn man nur weiß und keine Konturen auf der Piste erkennt, dann trennt sich die Spreu vom Weizen auch auf höchstem ...