Der Kreuzbandriss von Dominik Paris befeuert wieder die Materialdiskussionen - doch Lösungen sind nicht in Sicht.

Es ist mittlerweile die Causa prima im Alpinsport und beherrschte auch den ersten Trainingstag in Kitzbühel: die fast schon dramatische Serie an Kreuzbandrissen. Das jüngste Opfer war just der Titelverteidiger Dominik Paris. Der Südtiroler hat sich die Verletzung Dienstag im ...