Vier Springen, vier Siege: Stefan Kraft ist der "Schanzen-Verstappen".

Egal, welcher Ort. Egal, welche Windbedingungen. Egal, welche Schanzengröße - Stefan Kraft gewinnt immer und das bereits zum vierten Mal in Folge. Nach seinem Double in Ruka (FIN) triumphierte der 30-jährige Salzburger am vergangenen Wochenende auch auf den Olympiaschanzen in ...