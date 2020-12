Das Rennen der Norweger

Den Super G im Grödnertal können fast nur die Norweger gewinnen - so war es in zehn der letzten 16 Auflagen. Diesmal hieß der Sieger Aleksander Aamodt Kilde. Spannung vor der Abfahrt.

Lange bevor Tourismus und Wintersport in das Grödnertal eingezogen sind, wurde das Tal aus einem ganz anderen Grund schon bekannt: Hier arbeiteten die besten Holzschnitzer des Alpenraums. Die prägten auch das freitägige Rennen auf der Saslong, allerdings in anderer Hinsicht: Mangels Zusehern standen im Zielraum Holzfiguren, die jubelnde Fans nachahmen sollten. Und noch etwas war anders in diesem Jahr: Statt nur mit einem Kunstschneeband präsentierte sich das Tal tief verschneit.

Nur eines blieb auch bei der Corona-Auflage 2020 gleich: Der Super G auf der Saslong, mit dem die Rennwoche in den Dolomiten beginnt, gehört einzig und allein den Norwegern. Auch am Freitag triumphierte mit Aleksander Aamodt Kilde ein Norweger, Kjetil Jansrud belegte Rang drei, den Doppelsieg vereitelte nur der Schweizer Mauro Caviezel. Nur 13 Hundertstelsekunden hinter Jansrud kam Matthias Mayer als bester Österreicher auf Rang vier.

Die Statistik allein ist beachtlich: Von den letzten 16 Super G auf dieser Strecke haben gleich zehn die Norweger gewonnen, Jansrud belegte bereits zum elften Mal seit 2011 in Abfahrt oder Super G einen Podestplatz im Grödnertal. Hier hat auch Kilde einst sein erstes Podest 2015 erreicht - hinter Aksel Lund Svindal und Jansrud. Warum es diese norwegische Dominanz just auf dieser Strecke gibt, das ist selbst den Siegern nicht so ganz klar. "Diese Strecke liegt uns halt und wir kommen daher auch immer mit einem guten Gefühl hierher. Einen anderen Grund gibt es wohl auch nicht", meinte Kjetil Jansrud. Im Vorjahr hat Aleksander Aamodt Kilde den Weltcup mit nur einem einzigen Sieg gewonnen, das hat er damit heuer schon egalisiert. "Das ist richtig, aber heuer könnten schon noch ein paar Siege mehr hinzukommen."

Für die Österreicher war der Super G fast eine Kopie der letzten Speedrennen: Matthias Mayer lag in Schlagweite zur Spitze und verfehlte das Podest um hauchdünne 13 Hundertstelsekunden, Vincent Kriechmayr (15.) baute - wie schon zuletzt zwei Mal in Val d'Isère - einen schweren Fehler in eine gute Fahrt ein und der Rest hinkt derzeit einen Schritt hinterher: Max Franz (17.), Christian Walder (13.) und Hannes Reichelt (18.). Daniel Danklmaier kämpft nach seinem Sturz im September sichtlich mit dem Selbstvertrauen und legt daher eine Pause bis Bormio ein.

Der Super G hat angedeutet, was man im samstägigen Abfahrtsklassiker (ab 11.30) erwarten darf: Weil es ausnahmsweise einmal keine reine Eispiste gibt, dürfen sich Fahrer mit einem guten Gefühl für Kurven und Schnee etwas ausrechnen - Mayer, Kriechmayr, der Schweizer Beat Feuz, die Norweger sowieso - und einer will sich ganz besonders beweisen: Otmar Striedinger, der in der Vorwoche mit Rang zwei in Val d'Isère überrascht hat. Das Podest ist nicht sein vorrangiges Ziel, sondern die Konstanz. "Ein guter Auftakt ist die halbe Miete, weil man nichts mehr nachlaufen muss. Jetzt muss ich endlich Konstanz reinbekommen."