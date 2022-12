Das Stimmungsbarometer im ÖSV-Team schlug beidseitig aus

Während Mikaela Shiffrin dem Semmering-Weltcup ihren Stempel aufdrückt, sind die Österreicherinnen zuversichtlich und überfordert zugleich.

Platz 13 am Dienstag, Platz acht am Mittwoch im zweiten Riesentorlauf und dazu die Aussicht auf einen Podestplatz im Slalom am Donnerstag (15/18.30 Uhr) zum Abschluss des Semmering-Triples lassen Österreichs Damenskiteam insgesamt das Glas als halb voll und nicht als halb leer sehen. Individuell betrachtet war die Stimmungslage am Zauberberg aber höchst unterschiedlich: Denn während es für Ricarda Haaser der Top-10-Platz und für Katharina Truppe trotz Sturzes auf dem Weg dorthin "ein Schritt in die richtige Richtung" war, gab Katharina ...