Das Tourengehen könnte olympisch werden

Als Breitensport erlebt Skibergsteigen schon einen großen Boom, 2026 soll die Urform des Skifahrens olympische Disziplin werden.

Paul Verbnjak geht am Samstag eine Skitour. So wie viele Tausende andere auch an diesem prächtigen Spätwinter-Wochenende in den Alpen. Der Unterschied: Paul wird nicht nur mit einem Bergerlebnis, sondern auch mit Trophäen belohnt. Der 20-jährige Kärntner ist Skibergsteiger-Profi und kann sich beim Weltcupfinale in den italienischen Dolomiten zum Besten der Junioren-Gesamtwertung krönen.

Zwei Goldmedaillen hat Paul Verbnjak erst kürzlich von der Weltmeisterschaft in Andorra mitgebracht. Verläuft sein Aufstieg weiter ähnlich steil, könnte er in einigen Jahr mit ...