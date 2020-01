Das Warten auf Heimsieg der ÖSV-Damen geht weiter

Nachdem in der Zauchensee-Abfahrt die größte Chance vergeben wurde, wird man auf den ersten Weltcup-Heimsieg der ÖSV-Damen seit drei Jahren wohl länger warten müssen. Denn in der Alpinen Kombination zählt man am Sonntag unter dem Gamskogel nicht zu den Favoriten. Erstmals gilt auch bei den Damen die neue Startregel, wonach die Speed-Siegerin auch Startnummer 1 im Slalom hat.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Österreicherinnen "sprangen" hinterher