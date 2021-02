Dauerbrenner Simon Eder hat noch nicht genug

Nach Silber in der Mixed-Staffel gehen Österreichs Biathleten motiviert in den Sprint.

Februar ist Feiermonat für Simon Eder. Nicht nur sein Geburtstag - heuer der 38. - fällt in diesen Monat, sondern auch die Großereignisse wie Weltmeisterschaften und Olympia. Manchmal fällt beides auch zusammen, so wie bei seiner ersten Medaille, Staffel-WM-Silber 2009 in Pyeongchang: "Der Rückflug damals aus Südkorea war mein längster Geburtstag", erinnerte sich der Saalfeldner später schmunzelnd.

Zwölf Jahre später ist auf den Scharfschützen immer noch Verlass. Bei der aktuellen WM in Pokljuka (SLO) hat Eder gleich zu ...