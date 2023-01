Deal bringt FIS-Boss Eliasch in Bedrängnis

Eine gemeinsame Recherche von SZ, "Kleiner Zeitung" und SN belegt, wie FIS-Präsident Johan Eliasch mit der von ihm geführten Firma Head Geschäfte gemacht hat und so gegen den Ethikcode des Verbandes verstoßen haben könnte.

Er war angetreten, um den Internationalen Skiverband FIS und den (alpinen) Skisport in seiner Gesamtheit zu verändern: Johan Eliasch, ebenso exaltierter wie sagenumwobener britischer Milliardär, steht seit 2021 dem Weltverband als Präsident vor. Verändert hat sich in der Tat fast alles: Zwischen den großen Alpenländern und der FIS herrscht Eiszeit, es geht um die Frage, wer die Hoheit über die Vermarktung des Weltcups hat, und um eine Klage großer Alpenverbände wie Österreich vor dem Sportgerichtshof CAS, in der die Rechtmäßigkeit ...