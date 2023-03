Dem ÖSV droht eine historische Pleitensaison

Conny Hütter hat beim Weltcupfinale in Soldeu die letzte Chance auf eine Kristallkugel für Österreich. Nach einer WM ohne Gold und dem verlorenen Nationencup wäre dies zwar ein persönlicher Erfolg, für den ÖSV aber nur ein Trostpreis.

11 von 13 Wertungen sind vor dem am Mittwoch beginnenden Weltcupfinale in Soldeu (Andorra) entschieden. Zwei kleine Kristallkugeln sind noch nicht vergeben: Jene im Slalom wird zum norwegischen Duell zwischen Lucas Braathen und Henrik Kristoffersen. Österreich ging bisher leer aus und hat am Donnerstag im Super G durch Conny Hütter die letzte Chance auf eine Kristallkugel. Fünf Athletinnen liegen innerhalb von 44 Punkten, mittendrin Hütter als Dritte mit 25 Zählern Rückstand. So großartig diese Leistung für die Steirerin, die unzählige ...