"Der beste Trainer der Welt": Biathlonlegende Alfred Eder bei Norwegern hoch im Kurs

Alfred Eder ist eigentlich längst in Pension. Warum ein Toptalent aus der Nummer-eins-Nation Norwegen trotzdem auf den Saalfeldner Altmeister als Coach setzt.

Selbst die weltbesten Biathleten machen derzeit nicht so viele Kilometer wie Alfred Eder: Vorige Woche war der sechsmalige Olympiateilnehmer in Pokljuka und Ruhpolding, dieses Wochenende stand er bei den Rennen in Antholz an der Loipe. Als nächste Station auf der Winterreise ist Lenzerheide geplant, wo am Mittwoch die Europameisterschaften starten. Mit 69 Jahren befindet sich Eder als Biathloncoach praktisch im "Unruhestand".

Jung hält den langjährigen früheren ÖSV-Trainer vor allem die Arbeit mit den Talenten aus seiner Heimat. Mit ...