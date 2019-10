Auf den Österreichischen Skiverband warten im Jahr eins nach Hirscher enorme Herausforderungen - und damit sind nicht nur die sportlichen gemeint.

Was dem alpinen Skisport mittlerweile fehlt, das wurde an dem Wochenende in Sölden klar: Aksel Lund Svindal, Lindsey Vonn, Felix Neureuther und am Ende noch Marcel Hirscher - selten gingen einer Sportart in kurzer Zeit so viele schillernde Protagonisten verloren. ...