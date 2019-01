Der Jänner ist der Monat der Ski-Klassiker von Wengen bis Kitzbühel - nur: Wie sind die eigentlich entstanden und haben die wirklich eine so lange Tradition?

Der Jänner ist traditionell der Monat der Ski-Klassiker - ein Stehsatz in der Welt der Ski-Reporter. Aber: Nicht alle sind Traditionsrennen, einige wie die Nachtslaloms sind erst vor einigen Jahren entstanden, einige wie Adelboden haben eine unglaubliche Wendung hinter sich - und einige wie Kitzbühel oder Wengen haben alles überdauert. Wir präsentieren die wichtigsten Jänner-Klassiker mit ihrer Geschichte und ihrem Kultfaktor.



Kitzbühel: Was das Masters in Augusta für den Golfsport und Wimbledon für die Tennisfans ist, das ist Kitzbühel für den Skisport: die bedeutendste Veranstaltung der Sportart. Sowohl die Abfahrt auf der Streif als auch der Slalom am Ganslernhang sind Urbestandteil im Weltcup, nur der Super G am Freitag geht etwas unter. Sportlich völlig zu Unrecht, aber egal: Mit irgendetwas muss ja die Party für Reich & Schön beginnen. Übrigens: Auf Kitzbühels Seidlalm wurde im Jänner 1966 einst der Weltcup aus der Taufe gehoben. In keinem Ort gab es mehr Weltcuprennen für die Herren bisher: 165.

Im Weltcup: seit Beginn an

Kultfaktor: 10/10



Wengen: Was die Streif für Österreich ist, ist die Lauberhornabfahrt für unsere Schweizer Nachbarn. Die längste Abfahrt im Weltcup wird seit 1930 ausgetragen (ein Jahr länger als die Hahnenkammrennen!) und führt zum Teil heute noch über unbefestigtes Gelände wie den Hundschopf oder unter der Eisenbahn hindurch. Heute würde so eine Strecke nie mehr homologiert werden, aber das ist mit der For- mel 1 in Monte Carlo auch nicht anders. Wie Kitzbühel ist Wengen seit Beginn an im Weltcup dabei. Größter Unterschied: Wird in Kitzbühel Champagner geschlürft, werden in Wengen Älpler-Makkaroni gereicht - ein mehr als deftiges Nudelgericht.

Im Weltcup: seit Beginn an

Kultfaktor: 10/10



Schladming: Viele Jahre grollte der ÖSV dem einstigen WM-Ort von 1985, weil man ein Rennen der Profiserie dort durchgeführt hat. Doch die Idee eines Flutlichtrennens faszinierte ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel immer schon und einem guten Geschäft war er ja noch nie abgeneigt. 27.000 Fans kamen zur Premiere, die an Alberto Tomba gegangen ist, seitdem ist das Rennen auf der Planai nicht mehr aus dem Weltcup wegzudenken.

Im Weltcup: seit 1997

Kultfaktor: 9/10:



Adelboden: Allein der Name zeugt von Tradition: Die "63. Internationalen Skitage auf dem Chuenisbärgli" steigen auch heuer im Jänner. Erster Sieger war 1956 Chiharu Igaya. In den Neunzigerjahren verschlief man ein bisschen den Anschluss, doch mit dem Doppel Riesentorlauf und Slalom und einem eigenen Wochenendtermin feierte man ein fulminantes Comeback. Die Einfahrt in den Schlusshang samt dem imposanten Zielstadion für 25.000 zählt zu den Highlights, die der Weltcup bieten kann. Da muss man über die mangelnde Hotelinfrastruktur und die horrenden Preise hinwegblicken.

Im Weltcup: seit Beginn an

Kultfaktor: 8/10



St. Anton: Dass der Arlberg alles für einen Ski-Klassiker hätte, das hat man früh erkannt. St. Anton war einer der fünf Wintersportorte in Europa, in denen der Earl of Kandahar Skirennen ausgeschrieben hat. Jahrelang konnte man sich nicht zwischen Herren (21 Rennen) und Damen (16 Rennen) entscheiden, nun ist man alternierend mit Zauchensee im Weltcupkalender der Damen - und erkennt hoffentlich das Potenzial, das der Ort und der Arlberg bieten.

Im Weltcup: seit 1969

Kultfaktor: 5/10



Flachau: Das genaue Gegenteil zu St. Anton. Vor genau 25 Jahren aus der Taufe gehoben, wurde das später auf Nachtslalom umgestellte Rennen jedes Jahr um ein Eck größer und ist heute der Damen-Klassiker. Da sieht man, was möglich ist, wenn ein Ort an einem Strang zieht und ein Visionär, in dem Fall Bergbahnenchef Ernst Brandstätter, voranschreitet.

Im Weltcup: seit 1994

Kultfaktor: 7/10



Cortina: Die Damen-Abfahrt auf der Tofana wäre für die Damen das, was Kitzbühel für die Herren ist - ein Kultrennen. Leider hat man aus dem potenziellen Klassiker in den Dolomiten zu wenig gemacht in den letzten Jahren, eine schwierige Anfahrt sorgt dafür, dass nur die größten Fans dabei sind. Vielleicht ändert ja die Ski-WM 2021 etwas, aber auch da sind die Meldungen bis jetzt nicht zu hoffnungsfroh. Cortina ist der Ort mit den meisten Damenrennen im Weltcup: 88.

Im Weltcup: seit 1975

Kultfaktor: 5/10



Zagreb: In der unglaublichen Euphorie um die Erfolge von Ivica und Janica Kostelić wollte man in Kroatiens Hauptstadt ein eigenes Weltcuprennen - das bekam man auch auf dem nur 1032 m hohen Hausberg Sljeme. Seit 2008 gibt es das Doppel bei Damen und Herren. Legendär das Rahmenprogramm, gewaltig die Stimmung, aber immer schwieriger wird jedes Jahr die finanzielle Abwicklung. Weder Janica noch Ivica gewannen dieses Rennen, dafür Marlies Schild und Marcel Hirscher bis jetzt je vier Mal.

Im Weltcup: seit 2005

Kultfaktor: 7/10