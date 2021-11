Der ÖSV legte im Zweikampf vor

Doppelsieg in der ersten Saisonabfahrt durch Mayer und Kriechmayr. Zum Abschluss wurde auch der Super G in Lake Louise abgesagt.

Drei Rennen waren am ersten Speed-Wochenende der Herren in Lake Louise (Kan) geplant, ein einziges konnte stattfinden. Denn Sonntag musste auch der Super G - wie schon die erste Abfahrt am Freitag - wegen starker Schneefälle abgesagt werden. Doch das einzige Rennen hatte es für den ÖSV und Matthias Mayer in sich: In der ersten Saisonabfahrt des Jahres führte Mayer einen ÖSV-Doppelsieg vor Vincent Kriechmayr an, Max Franz gelang mit Rang fünf wieder ein starkes Lebenszeichen. "Es war eines meiner ...