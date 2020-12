Der Traum vom kollektiven Sprung nach vorn

Österreichs zweite Abfahrtsgarde muss in diesem Winter liefern - sonst wird es für viele eng.

Die Erwartungen sind hochgesteckt - aber das waren sie in den letzten Jahren auch. Die große Veränderung: Es ist für viele ÖSV-Abfahrer in der am Samstag in Val d'Isère beginnenden Speedsaison vielleicht auch schon die letzte Chance. Denn die Lücke hinter dem starken Quartett Mayer, Kriechmayr, Franz und Reichelt zu schließen, das war die Aufgabe, die die Trainer der gar nicht mehr so jungen zweiten österreichischen Garde seit einigen Saisonen mitgegeben haben. Ein langer Weg, der im letzten Winter Früchte ...