Der Vater hinter den Slalom-Erfolgen

Der Kärntner Marco Pfeifer hat in wenigen Jahren das stärkste Slalomteam der Welt aufgebaut - und lässt lieber die Taten sprechen.

Das vorletzte Rennwochenende vor der alpinen Ski-WM in Cortina könnte der ÖSV-Teamführung noch einmal richtig Kopfweh bereiten, denn es stehen zwei Slaloms in Chamonix an, mit denen sich das Aufgebot noch einmal vergrößern könnte. Aktuell sind Marco Schwarz, Manuel Feller und Michael Matt gesetzt, dahinter rittern Fabio Gstrein, Adrian Pertl und Christian Hirschbühl um das vierte Slalomticket und wohl auch um einen WM-Platz. "Wenn da noch einer dazukommt, wird es richtig eng", sagt Cheftrainer Andreas Puelacher und meint damit wohl ...