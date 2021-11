Der Winter der Abfahrer

Eine außergewöhnliche Abfahrtssaison startet gleich mit einem Doppelpack. Wir erklären, was Sie noch dazu wissen müssen.

Drei Abfahrten und drei Super G in zehn Tagen in Kanada und den USA - der Speedauftakt hat es heuer wie die ganze Saison der Abfahrer in sich. Vor der ersten Herrenabfahrt in Lake Louise am heutigen Freitag (20.00 Uhr/live ORF 1) geben wir einen Überblick.Feuz und der Rekord: Fünf Mal hat Franz Klammer den Abfahrtsweltcup gewonnen, bei vier Trophäen steht nun der Schweizer (Titelverteidiger) Beat Feuz. Kein Wunder, dass er permanent auf den Rekord angesprochen wird. "Mit Klammer gleichzuziehen, ...