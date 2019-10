Skipapst Kruckenhauser revolutionierte den Skilauf. Er war ein Meister der Beobachtung und der Fotografie. Beides verhalf ihm als Skilehrer zu großem Ruhm.

Im Februar 1951 standen Franz Hoppichler und ich mit noch 20 Sportstudenten oben auf dem Übungshang in St. Christoph. Wir sollten dem gestrengen Professor Stefan Kruckenhauser "vorfahren", damit er uns in Gruppen aufteilen könne. Hoppichler meisterte den Hang in französischer ...