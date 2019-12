Für den deutschen Team-Weltmeister Richard Freitag ist die 68. Vierschanzentournee der Skispringer vorzeitig beendet. Der 28-Jährige wird wegen Formschwäche schon bei der zweiten Station am Neujahrstag in Garmisch-Partenkirchen nicht mehr an den Start gehen, wie der Tiroler DSV-Bundestrainer Stefan Horngacher am Montag mitteilte. Freitag hatte den Wettkampf in Oberstdorf als Quali-59. verpasst.

SN/APA (dpa)/Daniel Karmann Freitag blieb weit hinter seinen Erwartungen zurück