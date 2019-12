Deutscher Straßer fällt mit Handverletzung länger aus

Der deutsche Skirennfahrer Linus Straßer hat sich im Training eine Handverletzung zugezogen und fällt mehrere Wochen aus. Der 27-Jährige hat in Santa Caterina einen Kahnbeinbruch an der rechten Hand erlitten und muss operiert werden. "Kein Skifahren für mindestens sechs Wochen", schrieb der Münchner am Freitag bei Facebook. Sein Ziel sei ein Comeback im Jänner in Kitzbühel.

SN/APA (AFP)/DIMITAR DILKOFF Stra§er hat sich im Training eine Verletzung zugezogen