Die sportliche Auferstehung von Katharina Liensberger?

Nach außergewöhnlichen Erfolgen kam der brutale Absturz. Ohne Mama und Startrainer, aber mit alter Leichtigkeit und Technik plant Katharina Liensberger in Sölden ihren Neustart. Sie glaubt an eine erfolgreiche Rückkehr an die Spitze im Skiweltcup, Mikaela Shiffrin ist sogar überzeugt davon.

BILD: SN/GEPA PICTURES/ HARALD STEINER Auf Katharina Liensberger wartet ihre wohl herausforderndste Saison.